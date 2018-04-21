” ملقا ” الإسباني يوجه ضربة في مقتل للاستثمارات القطرية الرياضية

طلال الضوي(صدى):

جاء هبوط نادي ملقا الإسباني إلى دوري الدرجة الثانية، بمثابة ضربة قاسمة للاستثمارات القطرية الرياضية.

وكان قد تم إعلان أن نادي ملقا هو أول الهابطين رسمياً لدوري الدرجة الثانية الإسباني في الموسم المقبل، بعد خسارته بهدف دون أمام ليفانتي، حيث أصبح رصيده في الدولي الإسباني الممتاز 17 نقطة فقط، تزيل بها قائمة ترتيب الفرق الدوري.

ولأن ” ملقا ” أحد الاستثمارات القطرية الرياضية، حيث إن القطري عبد الله بن ناصر بن عبد الله أحمد آل ثاني كان قد اشتراه في عام 2010، فإن هبوطه إلى الدرجة الثانية كان بمثابة هزة عنيفة للاستثمارات الرياضية لقطر.

يذكر أن النادي كان قد خاض 33 مباراة من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، و خسر خلالها 24 مباراة وتعادل في 5 مباريات، وفاز في 4 مباريات.