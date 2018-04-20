الاثنين.. فعاليات متنوعة للأمهات والأطفال في ” شغف 4 “

سعيد العجل(صدى):

تطرح مكتبة الملك عبد العزيزالعامة مسابقة تحمل اسم ” نعم! نحن مجتمع يقرأ ” ، وتفتح باب التفاعل مع المسابقة عبر وسم #عالم_المكتبات_المنزلية احتفاء بالأسرة القارئة ضمن فعاليات الموسم الرابع من ملتقى شغف التي تطلقها المكتبة تحت شعار “عندما يكون الكتاب ملهماً” الاثنين المقبل (23 ابريل 2018م الموافق 7 شعبان 1439هـ) بالمكتبة النسائية ومكتبة الطفل في فرع المربع بمدينة الرياض.

وقد لقيت المسابقة تفاعلا كبيرا من المتابعين والمهتمين ومازال مستمرا، حيث انهالت الصور والمشاركات على حسابات المكتبة مما يعكس شغف أفراد المجتمع بالقراءة والكتب، وقد خصصت المكتبة جائزة ” 100 كتاب ” تمنحها للصورة التي تحصل على استحسان وإعجاب أكبر عدد من الجمهور.

وسيتم الإعلان عن الفائز وتكريمه ضمن فقرات برنامج شغف 4 الذي تستهله المكتبة بجلسة مخصصة للأمهات بعنوان (لماذا نقرأ لأطفالنا قبل النوم)، تديرها الدكتور يسرى العتيق وتناقش مفاتيح القراءة للأطفال بأسلوب ماتع وشيق يقرب الأم من عالم طفلها ويفتح أبواب الحوار والحديث معه، ثم تقدم المكتبة لقاء مختلف تديره أسيل باعبد الله تحت عنوان (10 كتب في 60 دقيقة) ، ثم فعالية بعنوان ” إصدار جديد ” تحتفي المكتبة من خلالها بالإصدارات الجديدة وتمنح الكاتب والقارئ فرصة اللقاء في جنباتها والحصول على نسخة موقعة من المؤلف.

ويصاحب ملتقى شغف 4 إقامة معرض ” إنستاريد ” الذي يجمع مبدعات التطبيق الالكتروني انستغرام لعرض أعمالهن ومنتجاتهن التي ساهم الكتاب والحرف في صناعتها، ومعرض الكتاب المستعمل الذي يتيح مبادلة كتابك بآخر ويساعدك في تجديد حياة مكتبتك.

وللأطفال نصيب من فعاليات شغف 4 حيث يقام في مكتبة الأطفال نشاط (أنا المؤلف) ويتضمن حلقة قراءة وأنشطة فنية ومسرح دمى وقراءة حرة كما خصص وقت للقاء بمؤلفة كتاب ” المؤلف الصغير ” ميادة الفريح والحصول على نسخة موقعة منها ويأتي امتدادا لبرنامج تدشين وتفعيل إصدارات المكتبة لكتب الأطفال.