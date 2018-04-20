طارق كيال يوضح تفاصيل أزمة ” السومة ” مع الأهلي

نواف السالم(صدى):

أوضح طارق كيال ، نائب رئيس الأهلي ، أسباب غياب النجم السوري عمر السومة عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في مباراته التي أقيمت أمام أحد ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين .

وأشار ” كيال ” إلى خلاف مدرب الراقي سيرجي ريبروف و ” السومة ” خلال تصريحات تلفزيونية ، قائلًا : لم أحضر المشهد ولم أكن أدري ماذا حدث تحديدًا، وعندما عرفت بعد المباراة أن هناك مشكلة، طالبت بعدم الخوض فيها، على أن نحلها في اليوم التالي، قبل أن يطلبنا المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في مكتبه بالرياض أنا والسومة، في اليوم التالي مباشرة .

وتابع ” عندما صعدنا إلى الطائرة، طلبت من السومة أن يحكي لي الموقف كاملًا، وبعدما فعل، سألته هل ترى نفسك مخطئًا، فردّ علي بالإيجاب، فقلت له المخطئ لا بد أن يعتذر للمدرب واللاعبين والجمهور ” .

ولفت نائب رئيس الأهلي ، إلى أن ” السومة ” أخبره بغضبه وشعوره بالغيرة على الفريق بعد تعادله سلبيًا في لقاء القمة أمام الهلال ، مضيفًا : وكان يريد أن يدخل مهنّد عسيري إلى جواره وليس بدلًا منه، وأخبرته بأنني أؤيده في الجانب الفني، لكن هذه النقاشات يجب أن تكون في الداخل وليس علنًا .

وأردف ” كيال ” : قلت له لا نقبل الخطأ منك أو من المدرب، وطلبت من السومة أن يقدّم اعتذارًا رسميًّا للمدرب واللاعبين في المران، بعد العودة من الرياض، وأخبرني عمر أنه لو قام المدرب بضربه فسيسمح له بذلك لأنه أخطأ .

وأكد طارق ، إنه تحدث مع ” ريبروف ” وأخبره بطلب السومة أن يتقدم بالاعتذار له ، إلا أن المدرب بعد اجتماعه باللاعبين اتخذ قرارًا بإبعاد اللاعب السوري من مباراة أحد ، كما أبعد سابقًا مهند عسيري عن أحد اللقاءات بسبب خطأ وقع فيه .

واختتم حديثه ، موضحًا أسباب استمرار أزمة عمر السومة مع اللاعبين حتى الآن ، قائلًا ” عمر جاء إليّ وأخبرني بأنه نُقِل إليه أن اللاعبين لا يريدونه، وتحقّقت من الأمر وعلمت أن اللاعبين غاضبون من خروج عمر كثيرًا في الإعلام دون الاجتماع معهم، وفي الأيام المقبلة سنحلّ هذا الأمر ” .