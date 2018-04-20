تفاصيل واقعة احتماء زوجة في مدرسة ابنتيها من اعتداءات الزوج

نايف السالم(صدى):

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، تفاصيل قيام مواطنة بالاحتماء في مدرسة بناتها، هرباً من اعتداءات زوجها عليها.

وتفصيلاً، أشار المتحدث الرسمي للإدارة، عمر برناوي، إلى أنه وفي يوم الثلاثاء الماضي، فوجئت إدارة المدرسة بدخول السيدة المستغيثة وحالتها يرثى لها من الرعب، وعلى الفور قامت الإدارة بتوفير الحماية لها ولبناتها من بطش الزوج.

وأضاف ” برناوي ” ، أن الإدارة تواصلت مع الجهات الأمنية ومن ثم باشرت الحالة في ظل وجود إدارة الأمن والسلامة التابعة لتعليم المنطقة.

وأشار إلى أنه تم تسليم المرأة وابنتيها لذويهم، ومن جانبها، أوضحت السيدة أنها لم تجد سوى مدرسة ابنتيها مكانًا للجوء إليه، بعد أن طردها من المنزل ولاحقها وهددها.

ووصفت السيدة زوجها، بأنه كان ” في حالة غير طبيعية ” عندما طردها، وتابعها حتى المدرسة، مصطحبًا معه ابنه الصغير، البالغ من العمر عامين.

واعتدى الزوج على زوجته بالسباب والشتائم، حاول التهجّم على حارس المدرسة، إلى أن حضر شقيق الأم ومنعه من الاعتداء على الحارس.