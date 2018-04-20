مبادرة تراثنا رؤية 2030 تحط رحالها في الساحل الشرقي

سعيد العجل(صدى):

بدعوة من سعادة المهندس عبداللطيف البنيان ، مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشرقية ، وبالتنسيق مع وكالة السياحي للسفر والسياحة ، ، قامت مبادرة تراثنا ٢٠٣٠ بجولة للمنطقة الشرقية لمدة يومين شملت زيارة لأهم المواقع السياحية والتراثية ومنها مهرجان الساحل الشرقي ومتحف الطيبيبن ومتحف الفلوة وقلعة تاروت وقيصرية الراشد .

هذا وقد ضم وفد المبادرة عدداً من الشخصيات النخبة في الفن والإعلام والاستثمار والبحث العلمي والتراث ، وكان على رأس الوفد سليمان السالم كبير المذيعين .

حيث تهدف هذه الزيارة لفتح أعين المستثمرين في المجال السياحي على العديد من المعالم السياحية بالمطقة مثل متحف دارين ومركز الزوار بجزيرة دارين والذي يمتاز بقربه من قلعة دارين (قلعة محمد بن عبدالوهاب الفيحاني) وهو بيت تراثي عمره اكثر من 200 سنه ومازال يحتفظ بتفاصيله العمرانيه وزخارفه الاسلامية ويتميز بجمال أسقفه المزخرفة حافظ عليها المواطن فتحي البنعلي المهتم بالتراث والمواقع الاثرية .

أما جزيرة تاروت (عشتاروت قديما) وهي من أقدم البقاع في العالم الدي يرجع تاريخها الى 5000سنه قبال الميلاد .

من جهتها ذكرت الأستاذة نورة الرشيد، مؤسسة المبادرة، أن مبادرة ٢٠٣٠ تهدف لتشجيع المحافظة على التراث وتوظيفه في حاضرنا بما يضيف لرؤية 2030 وتشجيع الشراكة المجتمعية والتنافس البناء نحو خدمة الوطن من خلال الاهتمام بتراثه وتفعيل التنسيق المشترك بين المعنيين بالتراث كجهات عامة أو خاصة أو افراد، مضيفة أن إحدى وسائل تحقيق هذا الهدف هو تنفيذ رحلات للمهتمين لزيارة عدة مواقع في هذا الإطار للوقوف ميدانيا على المقدرات الوطنية التراثية، وخلق فرصة لتدفق المعلومات وتبادل الخبرات، الأمر الذي يفضي لتعميق المعرفة مما دعم التطوير ونشر السلام وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

من جانبه أوضح الشاعر ورجل الأعمال أبو عمرو عامر عمار العتيبي ، أنه مؤمن بأهمية التراث ودوره الفاعل في خدمة المجتمع والحفاظ على مكتسباته ونقلها للاجيال اللاحقة ، ومن هذا المنطلق قدم مشكورا ضيافة العشاء بمطعم قدر وملاس التراثي بقيصرية الراشد ، والإقامة في سدرة الوادي للشقق الفندقية بالخبر .

كما أوضح الاستاذ عبدالمنعم العلي، مدير وكالة السياحي للسفر والسياحة، أن مشاركته برعاية هذه الرحلة تأتي من منطلق الشراكة المجتمعية التي تتبناها الوكالة ، وأهمية دعم هكذا مبادرات تسهم بشكل واضح في دعم وتنشيط السياحة الداخلية الامر الذي يعزز من فخر المواطن بوطنه وايضا يدعم الاقتصاد الوطني بدفق المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع التراثي الواعد .

فيما أشاد الإعلامي سليمان السالم بالدور الإيجابي الذي يقوم به فرع هيئة السياحة بالمنطقة الشرقية ممثلا في سعادة مدير الفرع ، و كذلك ما تعكسه هذه الزيارات من تحقيق لتطلعات مهندس السياحة الوطنية سمو الأمير سلطان بن سلمان الذي إستطاع أن يحول السياحة في المملكة من ترفيه إلى صناعة حقيقية تعود بالفائدة على الإقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ و هي أيضا تمثل بوابة للعالم للتعرف على الكنوز التراثية في مناطق المملكة ، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الأستاذة نورة الرشيد رئيسة مبادرة تراثنا على جهودها الكبيرة في خدمة الموروث الوطني مع خبرتها الواسعة في هذا المجال ، و قد شكر الجهات التي تبنت هذه الجولة على تنظيم هذا البرنامج الحافل معتزا بجميع أعضاء الوفد الذين شكلوا فريقا جميلا لابراز سياحة و تراث وطنهم.

الجدير بالذكر أن هناك عدة جهات خاصة وعامة بادرت برعاية الرحلة من باب الشراكة المجتمعية منها مؤسسة عشتاروت للتراث في تقديم الهدايا والدروع وأيضا منتجع لافونتين بحيرة وسدو كافيه وشركة الذييب لتاجير السيارات والساحل الشرقي وهيئة السياحة والتراث فرع الشرقية.