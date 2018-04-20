هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم السبت

نايف السالم(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على عدة مناطق بالمملكة مسبوقة برياح نشطة تؤدي لتدني مستوى الرؤية الأفقية ، يوم غد السبت .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة الجوية تشمل مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ، بالإضافة إلى مكة المكرمة ، لتمتد إلى المرتفعات الجنوبية للمدينة المنورة ، وتصل إلى غرب الرياض ، وتؤثر على مناطق تبوك الجوف والحدود الشمالية .

وأوضحت أن هناك توقعات بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض والشرقية .