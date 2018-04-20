بالفيديو.. حوثي يخطب الجمعة بالقوة.. والمصلون: اخرج من الجامع

فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام مصلين في أحد جوامع العاصمة اليمنية صنعاء، بطرد خطيباً تابعاً لمليشيا الحوثي الإرهابية، ظهر اليوم الجمعة.

وبيَّن الفيديو، أن الخطيب طلب من المصلين تأية ما تسمى ” الصرخة ” التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، الأمر الذي استفز المصلين وطالبواه بخروجه من المسجد فوراً.

وقال المصلون: ” اخرج من الجامع ” ، بعد أن تفاجئوا بالخطيب الحوثي وقد منع بالقوة خطيب الجامع من إلقاء خطبته.