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بالفيديو.. حوثي يخطب الجمعة بالقوة.. والمصلون: اخرج من الجامع

بالفيديو.. حوثي يخطب الجمعة بالقوة.. والمصلون: اخرج من الجامع
فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام مصلين في أحد جوامع العاصمة اليمنية صنعاء، بطرد خطيباً تابعاً لمليشيا الحوثي الإرهابية، ظهر اليوم الجمعة.

وبيَّن الفيديو، أن الخطيب طلب من المصلين تأية ما تسمى ” الصرخة ” التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، الأمر الذي استفز المصلين وطالبواه بخروجه من المسجد فوراً.

وقال المصلون: ” اخرج من الجامع ” ، بعد أن تفاجئوا بالخطيب الحوثي وقد منع بالقوة خطيب الجامع من إلقاء خطبته.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 52 دقيقة

اسلوب لا يتبعه الا الارهابيين

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