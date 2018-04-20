بالفيديو.. حوثي يخطب الجمعة بالقوة.. والمصلون: اخرج من الجامع
أظهر مقطع فيديو، قيام مصلين في أحد جوامع العاصمة اليمنية صنعاء، بطرد خطيباً تابعاً لمليشيا الحوثي الإرهابية، ظهر اليوم الجمعة.
وبيَّن الفيديو، أن الخطيب طلب من المصلين تأية ما تسمى ” الصرخة ” التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، الأمر الذي استفز المصلين وطالبواه بخروجه من المسجد فوراً.
وقال المصلون: ” اخرج من الجامع ” ، بعد أن تفاجئوا بالخطيب الحوثي وقد منع بالقوة خطيب الجامع من إلقاء خطبته.
خلود[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 52 دقيقة
اسلوب لا يتبعه الا الارهابيين