اعترف بجريمته.. القبض على متهم طعن مواطن بالرياض

سعيد العجل(صدى):

اوضح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض ان مركز شرطة الشفاء تلقى بتاريخ ١٤٣٩/٨/١هـ بلاغاً عن تعرض احد المواطنين لإعتداء بسلاح ناري امام منزله نقل الى المستشفى وحالته الصحيه غير مستقره.تم معاينة مكان الحادث ، ووجدت آثار لعيارات نارية امام منزل المجني عليه ، وتم اتخاذ اجراءات الضبط فتركز الاشتباه في احد المواطنين ٢٧ سنه لوجود خلافات سابقه مع أحد اقارب المجني عليه ، وجرى القبض عليه و ضبط المسدس المستخدم في الجريمة ، واقر الجاني امام رجال الضبط بارتكاب الجريمة وأنه وقت ارتكابه للحادثه كان تحت تأثير المخدر، تم إيقافه وتحريز السلاح الناري ، واحالة القضيه للنيابه العامه .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك تود من المواطنين الكرام الإحاطة بالنتائج الوخيمة لتعاطي المخدرات ، وتدعو لتضامن المجتمع مع وزارة الداخلية في جهودها لمكافحة هذا الوباء الخطير حفظا لأمن الوطن والمواطن والمقيم.

.. والله الهادي إلى سواء السبيل ..