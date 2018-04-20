مستشفى السليل ينقذ يد عامل نظافة بعد إصابة بالغة من آلة كبس النفايات

سعيد العجل(صدى):

في انجاز طبي لمستشفى السليل العام ، تمكن فريق طبي من انقاذ يد عامل نظافة تعرض لاصابة بليغة من آلة كبس النفايات اليوم .

وفور وصول الحالة قام الفريق الطبي لقسم جراحة العظام بقيادة الاستشاري الدكتور محمد علي الشرمان ، بإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح ، حيث كانت بالمريض اصابة بالغه في يده اليسرى مما ، وأيضا كف اليد وكسر لجميع عظام راحة اليد مع تهتك العضلات و الاوتار .

ويأتي هذا الانجاز امتداداً لسلسلة سابقة من الانجازات الطبية التي يحققها مستشفى السليل بشكل خاص و مستشفيات صحة الرياض بشكل عام ، ضمن برنامج دعم صحة الرياض للمستشفيات الطرفيه ، باشراف من مدير عام الشؤون الصحية الدكتور ناصر الدوسري والمساعد للخدمات العلاجية ومدير مدراء مستشفيات صحة الرياض .

يذكر أن ” صحة الرياض ” دعمت المستشفيات التابعة لها بنحو ” 1214 ” من الكوادر الطبية خلال العام الماضي 1438هـ .

وقالت ” صحة الرياض ” أن برنامج دعم القوى العاملة يشمل دعم المستشفيات التابعة لها بالكوادر الصحية من فئة : طبيب استشاري بعدد إجمالي بلغ ” 53 ” ، وطبيب أخصائي بعدد إجمالي بلغ ” 177 ” ،وطبيب مقيم بعدد إجمالي بلغ ” 160 ” ، وأخصائي غير طبيب بعدد إجمالي بلغ ” 824 ” .