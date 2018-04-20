سجن حلاق 8 أشهر قص شعر طفل بشكل بشع

لندن(صدى):

أقدم حلاق بريطاني على الانتقام من طفل يبلغ من العمر 10 سنوات ، عقب تباهيه بقص شعره بمفرده مستخدماً آلة حلاقة ، حيث قام بقص شعر الطفل بطريقة بشعة ، وإجباره على مسح الأرضية من الشعر .

على الفور تقدم الطفل بشكوى للشرطة البريطانية في بلدة بادفورد ، يتهم فيها الحلاق بإهانته ومضايقته والسخرية منه .

على الفور ضبطت الشرطة الحلاق وبمواجهته أعترف بقص شعر الطفل بشكل مريع، مؤكدا أنه أراد أن يلقن الطفل درسا بالامتناع عن استخدام آلة الحلاقة لوحده لأنها أداة خطيرة.

وبعرض القضية على المحكمة ، قضت بالسجن لمدة 8 اشهر على الحلاق ، وأكد الإدعاء العام إن العقاب الذي ناله الطفل تسبب له بأذى نفسي وجسدي .