اقتصاد المملكة بانتظار تدفق لأموال أجنبية كثيرة خلال أشهر

حمود العنزي (صدى):

توقعت وكالة ” رويترز ” ، أن العام القادم ستشهد المملكة تدفقاً للأموال الأجنبية بشكل كثير، على خلفية إدارج الملكة على مؤشرات عالمية للأسواق والخصخصة المزمعة لشركة النفط ” أرامكو ” .

وأكدت ” رويترز ” ، أن ذلك سيعمل على جعل الرياض تعيد بناء احتياطياتها المالية وتمويل خططها الاستثمارية بعد هبوط أسعار النفط في 2014، كما سيغير التوقعات لاقتصاد المملكة بشكل إيجابي.

وأشارت إلى أن سوق مبادلات أسعار الفائدة التي يستخدمها المصرفيون، بدأت في التحوط من التقلبات المستقبلية في التدفقات النقدية، وتعكس هذه التوقعات في الأسابيع القليلة الماضية.

وأوضحت الوكالة، أنه ورهاناً على أن سوق النقد السعودية ستفيض بالأموال في غضون 12 شهراً، فإن عقود مبادلات أسعار الفائدة بالريال لأجل عام نزلت عن نظيرتها بالدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في بداية العقد الحالي.