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توجيه بسحب ترخيص مركز رياضي نسائي بعد المقطع الترويجي الخادش للحياء

توجيه بسحب ترخيص مركز رياضي نسائي بعد المقطع الترويجي الخادش للحياء
طلال الغامدي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ بيانًا اليوم الجمعة ، بشأن المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتضمن إعلانًا ترويجيًا لأحد المراكز الرياضية النسائية في الرياض ، وما حمله من مشاهد مخلة بالآداب العامة وخادشة للحياء .

ووجه ” آل الشيخ ” بسحب ترخيص المركز ، إلى جانب منع المدربة التي ظهرت في المقطع واستبعادها فورًا ، بالإضافة إلى تحويل ملف المركز والمسؤولين عنه للجهات الأمنية ، للتحقيق معهم ومع كل من ساهم في إنتاج ونشر المقطع ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه التجاوزات .

وأكدت هيئة الرياضة ، إنها تسعى لإيقاف أي تجاوزات تسيء للمجتمع أو تخدش حياءه ، مشددة على أنها لن تتردد في ملاحقة كل من يثبت قيامه بهذه التصرفات الغير مسؤولة .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 43 دقيقة

قرار صائب ,,,المقطع خادش للحياء

[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 38 دقيقة

يجب معاقبة المسئول عن نشر مثل هذه المقاطع

[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 36 دقيقة

السوشيال ميديا بلا ضابط ورابط ستكون دائما هكذا

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