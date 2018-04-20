توجيه بسحب ترخيص مركز رياضي نسائي بعد المقطع الترويجي الخادش للحياء
أصدرت الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ بيانًا اليوم الجمعة ، بشأن المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتضمن إعلانًا ترويجيًا لأحد المراكز الرياضية النسائية في الرياض ، وما حمله من مشاهد مخلة بالآداب العامة وخادشة للحياء .
ووجه ” آل الشيخ ” بسحب ترخيص المركز ، إلى جانب منع المدربة التي ظهرت في المقطع واستبعادها فورًا ، بالإضافة إلى تحويل ملف المركز والمسؤولين عنه للجهات الأمنية ، للتحقيق معهم ومع كل من ساهم في إنتاج ونشر المقطع ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه التجاوزات .
وأكدت هيئة الرياضة ، إنها تسعى لإيقاف أي تجاوزات تسيء للمجتمع أو تخدش حياءه ، مشددة على أنها لن تتردد في ملاحقة كل من يثبت قيامه بهذه التصرفات الغير مسؤولة .
خلود[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 43 دقيقة
قرار صائب ,,,المقطع خادش للحياء
فهد[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 38 دقيقة
يجب معاقبة المسئول عن نشر مثل هذه المقاطع
فيصل[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 36 دقيقة
السوشيال ميديا بلا ضابط ورابط ستكون دائما هكذا