توجيه بسحب ترخيص مركز رياضي نسائي بعد المقطع الترويجي الخادش للحياء

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ بيانًا اليوم الجمعة ، بشأن المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتضمن إعلانًا ترويجيًا لأحد المراكز الرياضية النسائية في الرياض ، وما حمله من مشاهد مخلة بالآداب العامة وخادشة للحياء .

ووجه ” آل الشيخ ” بسحب ترخيص المركز ، إلى جانب منع المدربة التي ظهرت في المقطع واستبعادها فورًا ، بالإضافة إلى تحويل ملف المركز والمسؤولين عنه للجهات الأمنية ، للتحقيق معهم ومع كل من ساهم في إنتاج ونشر المقطع ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه التجاوزات .

وأكدت هيئة الرياضة ، إنها تسعى لإيقاف أي تجاوزات تسيء للمجتمع أو تخدش حياءه ، مشددة على أنها لن تتردد في ملاحقة كل من يثبت قيامه بهذه التصرفات الغير مسؤولة .