بالفيديو.. وقوع إصابات بمحل يروج لبيع قدور ضغط بـ 5 ريالات

إبراهيم الزهراني(صدى):

تسبب عرض ترويجي لأحد المحال التجارية في الباحة ، بإغلاق المحل ، مساء اليوم الجمعة ، بعد الإقبال والتزاحم الكبير عليه والذي استدعى تدخل الجهات الأمنية .

وأقدمت الفرق الأمنية المختصة ، على فك الزحام وإسعاف المصابين داخل المحل الذي يقع في محافظة القرى ، بسبب ترويج إدارة المحل بوجود تخفيضات كبرى اتضح أنها وهمية .

وخلفت الدعاية الترويجية للمحل ، زحام شديد أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بسبب الاختناق بالداخل ، ليتدخل الدفاع المدني ويغلق المحل ، ويقوم بإسعاف المصابين على الفور .

ولفت أحد الزوار الغاضبين من احتيال المحل ، إلى أنه قام بدعاية ترويجية تتضمن بيع قدور ضغط بـ 5 ريالات فقط ، فيما اتضح أن التخفيض لعدد لا يتجاوز الثلاثة قدور ، ليفاجأوا بأن الهدف من الإعلان هو جذب الزبائن إلى المحل .