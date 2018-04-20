بالفيديو.. وقوع إصابات بمحل يروج لبيع قدور ضغط بـ 5 ريالات
تسبب عرض ترويجي لأحد المحال التجارية في الباحة ، بإغلاق المحل ، مساء اليوم الجمعة ، بعد الإقبال والتزاحم الكبير عليه والذي استدعى تدخل الجهات الأمنية .
وأقدمت الفرق الأمنية المختصة ، على فك الزحام وإسعاف المصابين داخل المحل الذي يقع في محافظة القرى ، بسبب ترويج إدارة المحل بوجود تخفيضات كبرى اتضح أنها وهمية .
وخلفت الدعاية الترويجية للمحل ، زحام شديد أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بسبب الاختناق بالداخل ، ليتدخل الدفاع المدني ويغلق المحل ، ويقوم بإسعاف المصابين على الفور .
ولفت أحد الزوار الغاضبين من احتيال المحل ، إلى أنه قام بدعاية ترويجية تتضمن بيع قدور ضغط بـ 5 ريالات فقط ، فيما اتضح أن التخفيض لعدد لا يتجاوز الثلاثة قدور ، ليفاجأوا بأن الهدف من الإعلان هو جذب الزبائن إلى المحل .
عمر عبدالعزيز الجهني[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 30 دقيقة
هههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45975 ] نشر منذ 23 دقيقة
ليش النصب بهذه الطريقه ,,
,, المفروض يكركبون المحل فوق راس صاحبه ,,
,, ليش الكذب والضحك على الرجاجيل والخادعه بهذا الشل ,,؟؟
فهد[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 7 دقائق
ما يجب ابدا استغلال الدعاية في مثل هذا الاسلوب السئ,,يجب ان يعاقبو
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9866 ] نشر منذ 6 دقائق
حتى لو كان التخفيض صحيح قِــدر ضغط بـ 5 ريالات فقط .؟؟.🙄🤔.
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إللــي ما يــباعمـــره يشــــــتِريـه .😂😂😂.