بعد شهرين من مجزرة مدرسة فلوريدا.. حادث إطلاق نار آخر بالولاية

فلوريدا(صدى):

وقع حادث إطلاق نار، صباح اليوم، في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا الأمريكية، أصيب على إثره شخصاً واحداً.

وأفادت السلطات المحلية بالولاية، بأن المصاب طالب في المدرةسة وقد تم نقله إلى المستشفى للعلاج، بالإضافة إلى إلقاء القبض على مطلق الناري وهو طالب أيضاً.

وأشار المتحدث باسم إدارة مدارس مقاطعة ماريون، بأن الشاب الجريح أصيب في الساق، دون ذكر تفاصيل عن الحادث الذي وقع داخل مدرسة ” فوريست هيل ” في مدينة أوكالا.

وناشد شرطة المقاطعة، المواطنين بتجنب التجوال في منطقة الحادث، مؤكدة أنه تم إدخال المستوى الأمني ” الأصفر ” في جميع مدارس المقاطعة كإجراء وقائي.

يأتي هذا الحادث بعد شهرين من مجزرة ارتُكبت داخل إحدى مدارس الولاية وقتل فيها 17 شخصاً، وانقلب الرأي العام الأمريكي على إثرها، حيث رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أفضل إجراء يتم لحماية المدارس والطلاب هو تسليح المعلمين.