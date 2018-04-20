بالفيديو والصور.. فهد الهريفي يشارك في تدريبات النصر
شارك نجم المنتخب الوطني والنصر سابقًا ، فهد الهريفي ، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم ، مساء اليوم الجمعة ، استعدادًا لمباراة اعتزاله والتي تقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل ، أمام نادي فالنسيا الإسباني .
وأعلن العالمي عن بدء تدريبات ” الهريفي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا : الموسيقار.. يصل لمقر نادي النصر استعدادًا للتدريبات .
يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، تكفل بإقامة حفل اعتزال النجم الدولي السابق فهد الهريفي ، ليحظى الأخير باهتمام أعرب عن سعادته به بعد فترة من الإهمال له ولإنجازاته الكروية .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله على زمانك ياالمويسيقار