بعد فضح ” القرضاوي ” .. سلطان بن سحيم: الإخوان يتآمرون على قطر قبل غيرها

عبدالسلام القزيز(صدى):

علَّق الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، على تصريحات السفير الروسي التي تفضح دور يوسف القرضاوي في السياسة الخارجية لقطر، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤكد على حقيقة تنظيم الحمدين ودعمه للمتطرفين.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ماقاله السفير الروسي وفضحه دور القرضاوي الرئيسي في السياسة الخارجية لقطر، يؤكد حقيقة موقفنا من نظام الحمدين ودعمه للمتطرفين.. هل باقي ذرة شك بأن الإخوان يتآمرون على قطر قبل غيرها ” .

وأضاف : ” حذرنا ونبهنا كثيراً من السيطرة الإخوانية على قطر، ولم يزد ذلك نظام الحمدين إلا غروراً وإمعاناً في السير بالطريق المظلم.. من يصدق.. نظام الحمدين اشترى قرب الإخوان الإرهابيين وباع جيرانه وحلفائه الحقيقيين ” .