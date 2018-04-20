بالفيديو.. الشثري: يجوز للمرأة الحديث مع أبناء عمها

نايف السالم(صدى):

أكد الشيخ سعد الشثري ، عضو هيئة كبار العلماء ، إن حديث المرأة مع أبناء عمومتها في وجود مجمع عام ، أو بجوار قرابة من نسائها لا حرج عليهم فيه .

وأشار ” الشثري ” خلال برنامج ” يستفتونك ” ، إلى أن أبناء العم أجانب بالنسبة للمرأة وليسوا من محارمها ، لذلك لايجب أن يسافروا بها أو يتحدثوا معها الحديث الخاص الذي يدور بين الرجل وأهل بيته ، ولكن في وجود تجمع عام فلاحرج عليهما من التحدث ” .