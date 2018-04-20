بالفيديو.. الشثري: يجوز للمرأة الحديث مع أبناء عمها
أكد الشيخ سعد الشثري ، عضو هيئة كبار العلماء ، إن حديث المرأة مع أبناء عمومتها في وجود مجمع عام ، أو بجوار قرابة من نسائها لا حرج عليهم فيه .
وأشار ” الشثري ” خلال برنامج ” يستفتونك ” ، إلى أن أبناء العم أجانب بالنسبة للمرأة وليسوا من محارمها ، لذلك لايجب أن يسافروا بها أو يتحدثوا معها الحديث الخاص الذي يدور بين الرجل وأهل بيته ، ولكن في وجود تجمع عام فلاحرج عليهما من التحدث ” .
♦️الشيخ الشثري : حديث المرأة مع أبناء عمها في مَجمع عام لا حرج فيه .
الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء عبر برنامج يستفتونك على قناة الرسالة يوضح أن حديث المرأة مع أبناء عمومتها في وجود مَجمع عام أو بجوار قرابه من نسائها لا حرج عليهم فيه . pic.twitter.com/MlZPMvVk8K
— السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨
qlq[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 42 دقيقة
hgg
الله يرحم شهداء الواجب
والارهاب الى الجحيم
والله يقوى النساء من افكار توم وجيرى
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 15 دقيقة
اللهم لك الحمد والشكر
انا لله وانا اليه راجعون