بالفيديو.. مصور يعرض حياته للخطر في جلسة تصوير عروسين

نيودلهي(صدى):

أثار مصور هندي ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لتهوره أثناء التقاط جلسات تصوير لعروسين في ولاية كيرالا الهندية .

وظهر المصور في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتدلى رأسا على عقب من شجرة كالخفاش لتصوير العروسين ،الطريف أنه واجه صعوبة عندما حاول النزول، واضطر لتسليم الكاميرا أولا للعريس حتى لا تتعرض لأي ضرر قبل أن يدور بجسده ويهبط على الأرض.