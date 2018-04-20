الإنترنت يتسبب في موجة انتقاد ضد عضو بـ ” الشورى “

علي القحطاني (صدى):

أعرب بعض النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن غضبهم من تغريدة لعضو مجلس الشورى عبدالعزيز بن إبراهيم بن إبراهيم الحرقان.

وجاء في تغريدة عضو الشورى، أن استهلاك المجتمع السعودي للإنترنت في 9 أيام، يساوي استهلاك إحدى الدول لمدة عام.

وقال ” الحرقان ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” استهلاكنا للإنترنت من أعلى المعدلات عالميًّا؛ استهلاك المملكة للإنترنت في ٩ أيام يعادل استهلاك كوريا الجنوبية خلال سنة! ” .

وأثارت التغريدة ردود فعل غاضبة تجاهه، حيث وصفها البعض بأنها ” استفزازية ” ، مطالبين بوضع مصدر تلك التغريدة وبيان الدراسة التي تم الاستناد عليها، إلا أنه لم يتم الرد عليهم.