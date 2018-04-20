الإنترنت يتسبب في موجة انتقاد ضد عضو بـ ” الشورى “
أعرب بعض النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن غضبهم من تغريدة لعضو مجلس الشورى عبدالعزيز بن إبراهيم بن إبراهيم الحرقان.
وجاء في تغريدة عضو الشورى، أن استهلاك المجتمع السعودي للإنترنت في 9 أيام، يساوي استهلاك إحدى الدول لمدة عام.
وقال ” الحرقان ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” استهلاكنا للإنترنت من أعلى المعدلات عالميًّا؛ استهلاك المملكة للإنترنت في ٩ أيام يعادل استهلاك كوريا الجنوبية خلال سنة! ” .
وأثارت التغريدة ردود فعل غاضبة تجاهه، حيث وصفها البعض بأنها ” استفزازية ” ، مطالبين بوضع مصدر تلك التغريدة وبيان الدراسة التي تم الاستناد عليها، إلا أنه لم يتم الرد عليهم.
فهد[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 1 ساعة
اتفق معه تمام ,, صار استخدامنا للإنترنت بشكل كبير
فيصل[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 1 ساعة
الانترنت صار موسوعه كبيرة بوابة على العالم لهذا السبب لا نستطيع الاستغناء عنه