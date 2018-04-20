أهالي النماص يشيعون جثمان الشهيد ” الشهري “

محمد بن طحيطح(صدى):

شيع أهالي محافظة النماص ، صباح اليوم ، جثمان الشهيد عايض عبدالرحمن أحمد الشهري بعد صلاة الجمعة في قريته حيث حضر عدد غفير للصلاة عليه ودفنه .

وكان الشهيد ” الشهري ” قد درس وترعرع في قريته الظهارة ووالده متوفي ووالدته لازالت على قيد الحياة ومتزوج وله من الابناء بنتان وابن .

وقدم الشهيد نفسه فداءا للدين والوطن يوم أمس الخميس عندما تم مطاردة المجرم بندر الشهري بعد حادثة نقطة المجاردة التى استشهد فيها ثلاثة من رجال الامن العام .

وتنقل أسرة صحيفة ” صدى ” تعازيها لأسرة الشهيد وذويه .