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أهالي النماص يشيعون جثمان الشهيد ” الشهري “

أهالي النماص يشيعون جثمان الشهيد ” الشهري “
محمد بن طحيطح(صدى):

شيع أهالي محافظة النماص ، صباح اليوم ، جثمان الشهيد عايض عبدالرحمن أحمد الشهري بعد صلاة الجمعة في قريته حيث حضر عدد غفير للصلاة عليه ودفنه .

وكان الشهيد ” الشهري ” قد درس وترعرع في قريته الظهارة ووالده متوفي ووالدته لازالت على قيد الحياة ومتزوج وله من الابناء بنتان وابن .

وقدم الشهيد نفسه فداءا للدين والوطن يوم أمس الخميس عندما تم مطاردة المجرم بندر الشهري بعد حادثة نقطة المجاردة التى استشهد فيها ثلاثة من رجال الامن العام .

وتنقل أسرة صحيفة ” صدى ” تعازيها لأسرة الشهيد وذويه .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة

[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا لله وانا اليه راجعون

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