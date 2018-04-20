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الاتفاق بطلًا لدوري الصالات السعودي 1439

الاتفاق بطلًا لدوري الصالات السعودي 1439
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي (صدى):

حسم نادي الاتفاق بطولة دوري الصالات ، مساء اليوم الجمعة ، بعد تحقيقه للنقطة 60 وخسارة واحدة فقط .

وبعد فوزه على فريق الصقور من تبوك مستوى ونتيجة :

• الاتفاق بطل للمرة الثانية .
• الاتفاق قدم عمل كبير جدا هذا الموسم ولم يخسر ألا مرة واحد ه .
• الاتفاق حقق 60 نقطة إلى حد الأن .
• تبقى للاتفاق مباراة واحد ه مع اقرب منافسيه القادسية الأسبوع القادم .
• بين الاتفاق واقرب منافسيه القادسية 9نقاط .
• المباراة القادمة لا تعني شيء للاتفاق فهو البطل .
• سجل الاتفاق من الأهداف 147هدف ولم يدخل مرماه سوى 68هدف .
• يضم الاتفاق نجوم دوليين كبار .
• الاتفاق هزم الصقور اليوم 10×6 على ملعب الصقور .
• الاتفاق يضم ابرز محترفي الدوري السعودي وعلامة فارقة ( سوزا البرازيلي )
• السؤال الكبير هل سنشاهد الاتفاق بطل الدوري يشارك في بطولة الأندية الأسيوية الموسم القادم ؟
وتضح نتائج مباريات اليوم فيما يلي :

الاتفاق يهزم الصقور 10×6 .
الشعيب يهزم المجد 8×2
القادسية يهزم مصدة 8×5
الريان يهزم الخالدي 3×1
الجبلين يهزم رضوى 9×1
هبط المجد والصقور رسميا


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