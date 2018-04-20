الاتفاق بطلًا لدوري الصالات السعودي 1439

عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي (صدى):

حسم نادي الاتفاق بطولة دوري الصالات ، مساء اليوم الجمعة ، بعد تحقيقه للنقطة 60 وخسارة واحدة فقط .

وبعد فوزه على فريق الصقور من تبوك مستوى ونتيجة :

• الاتفاق بطل للمرة الثانية .

• الاتفاق قدم عمل كبير جدا هذا الموسم ولم يخسر ألا مرة واحد ه .

• الاتفاق حقق 60 نقطة إلى حد الأن .

• تبقى للاتفاق مباراة واحد ه مع اقرب منافسيه القادسية الأسبوع القادم .

• بين الاتفاق واقرب منافسيه القادسية 9نقاط .

• المباراة القادمة لا تعني شيء للاتفاق فهو البطل .

• سجل الاتفاق من الأهداف 147هدف ولم يدخل مرماه سوى 68هدف .

• يضم الاتفاق نجوم دوليين كبار .

• الاتفاق هزم الصقور اليوم 10×6 على ملعب الصقور .

• الاتفاق يضم ابرز محترفي الدوري السعودي وعلامة فارقة ( سوزا البرازيلي )

• السؤال الكبير هل سنشاهد الاتفاق بطل الدوري يشارك في بطولة الأندية الأسيوية الموسم القادم ؟

وتضح نتائج مباريات اليوم فيما يلي :

الاتفاق يهزم الصقور 10×6 .

الشعيب يهزم المجد 8×2

القادسية يهزم مصدة 8×5

الريان يهزم الخالدي 3×1

الجبلين يهزم رضوى 9×1

هبط المجد والصقور رسميا