انتحلوا صفة رجال الأمن وسرقوا 4 ملايين ريال.. ضبط الـ 4 متهمين بجدة
ألقت شرطة محافظة جدة، القبض على 4 أشخاص ضبط بحوزتهم مبلغ مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف ريال ومجموعة من الذهب بقيمة اثنان وستون ألف وسبعمائة وعشرون ريال.
وتفصيلاً، ورد إلى الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة، بلاغاً من مقيم خمسيني عربي، يفيد باعتراض ثلاثة أشخاص له أثناء خروجه من مقر المؤسسة التي يعمل بها.
وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، أن البلاغ أفاد بأن الأشخاص انتحلوا صفة رجال أمن عام، وقاموا بالاعتداء على الخمسيني بالضرب، ومن ثم سحبوا حقيبتين منه بالقوة بداخلها مبلغ 4.524.000 ملايين ريال، وفروا هاربين.
وأضاف أن الجهات الأمنية اتخذت إجراءات البحث والتحري الميدانية، ونجحت في تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، مشيراً إلى أن عددهم 4 أشخاص اثنان منهم مواطنين والآخران من الجنسية اليمنية.
وأكد المتحدث باسم شرطة مكة، أنه تم ضبط مبلغ مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف ريال ومجموعة من الذهب بقيمة اثنان وستون ألف وسبعمائة وعشرون ريال، بحوزة المتهمين الذين تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق، وتم إشعار النيابة العامة.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل
فهد[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب معاقبتهم اشد العقاب
المر[ عدد التعليقات: 1140 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين باقي الملايين اكثر من ثلاثه ملايين خبوها لاطلعوا يحصلوها
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 390 ] نشر منذ 1 ساعة
بلاغاً من مقيم خمسيني عربي،،
؟؟؟وقاموا بالاعتداء على الخمسيني بالضرب، ومن ثم سحبوا حقيبتين منه بالقوة بداخلها مبلغ 4.524.000 ملايين ريال، وفروا هاربين.
عجبي:- مقيم يحمل مبلغ ضخم في حقيبتين ؟؟؟ بدون حماية شخصية او بودي قارد ،، يستاهل ماجاه،هذا شكله طماع و راعي جشع، يحمد ربه ماقتلوه .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45969 ] نشر منذ 54 دقيقة
قصوا اياديهم وبستأدب من تسول له نفسه ان يفعل مافعلوا ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 825 ] نشر منذ 42 دقيقة
قطنه ابوا يمن يسرق ابو يمن … وابن البلد بالطاسه ضايع.
المر[ عدد التعليقات: 1140 ] نشر منذ 10 دقائق
يقول شغال في موسسهوخرج ومعه اموال الظاهر انها له الشغله كلها تستر تحصلها الملايين شغل شهر اواقل