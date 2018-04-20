انتحلوا صفة رجال الأمن وسرقوا 4 ملايين ريال.. ضبط الـ 4 متهمين بجدة

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة محافظة جدة، القبض على 4 أشخاص ضبط بحوزتهم مبلغ مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف ريال ومجموعة من الذهب بقيمة اثنان وستون ألف وسبعمائة وعشرون ريال.

وتفصيلاً، ورد إلى الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة، بلاغاً من مقيم خمسيني عربي، يفيد باعتراض ثلاثة أشخاص له أثناء خروجه من مقر المؤسسة التي يعمل بها.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، أن البلاغ أفاد بأن الأشخاص انتحلوا صفة رجال أمن عام، وقاموا بالاعتداء على الخمسيني بالضرب، ومن ثم سحبوا حقيبتين منه بالقوة بداخلها مبلغ 4.524.000 ملايين ريال، وفروا هاربين.

وأضاف أن الجهات الأمنية اتخذت إجراءات البحث والتحري الميدانية، ونجحت في تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، مشيراً إلى أن عددهم 4 أشخاص اثنان منهم مواطنين والآخران من الجنسية اليمنية.

وأكد المتحدث باسم شرطة مكة، أنه تم ضبط مبلغ مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف ريال ومجموعة من الذهب بقيمة اثنان وستون ألف وسبعمائة وعشرون ريال، بحوزة المتهمين الذين تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق، وتم إشعار النيابة العامة.