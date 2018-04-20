بالفيديو.. طفل سعودي يثير دهشة العالم العربي

عادل الحربي(صدى):

أثار الطفل السعودي حمزة ، دهشة العالم العربي ، للعبقرية النادرة التي يتميز بها عن أقرانه في هذا العمر .

واستضاف إعلامي الطفل ” حمزة ” ، حيث أبهر المشاهدين لاهتمامه البالغ والعميق بعلماء الطب وعالم الفلسفة والفيزياء والتاريخ والكيمياء والعديد من المجالات العلمية ، على مر التاريخ ، والذين تمثلوا في ماري كوري ، وستيفن هوكينج ، وألفريد نوبل ، وأحمد زويل ، وفاروق الباز ، وحتى ابن سينا والفارابي وعباس بن فرناس .

وكان الطفل السعودي قد أجاب بشغف على كل ما له علاقة بالعلم والعلماء ، لافتًا إلى أنه يقرأ أربعة كتب على مدار الأسبوع ، حيث يطمح أن يصبح عالمًا للرياضيات أو الكيمياء ، معلنًا عن حلمه بأن يحجز مكانه بين العلماء المشاهير ويرفع علم بلاده عاليًا ، ليشارك في تحقيق رؤية 2030 .