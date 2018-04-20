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” التجارة ” تقدم بشرى جديدة للمستهلكين

” التجارة ” تقدم بشرى جديدة للمستهلكين
عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ، عن تقديمها بشرى جديدة للمستهلكين ، فيما يتعلق بمشكلة تعدد مراكز البلاغات التي تصعب مهمة تحديد جهة الاختصاص .

وقال متحدث الوزارة عبدالرحمن الحسين ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ردًا على تساؤل أحد المواطنين عن الجهة المعنية بتقديم الشكاوي وبلاغات المستهلكين ، والذي طالب برقم اتصال موحد ، قائلًا ” أبشرك قريبًا سيكون هناك رقم موحد يستقبل كافة بلاغات المستهلك في أي قطاع كانت ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2224 ] نشر منذ 55 دقيقة

إيش فائدة إستقبالكم للشكاوى وإنتو معطلين تنفيذ العقوبات الرادعة على المخالفين ؟

فعلوا تنفيذ العقوبات على الجميع ( موس على كل الرؤوس ) الجميع رايحين يلتزمون بأنظمة الدولة

فيما يتعلق بالأسعار والجودة والكم والنوع .

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