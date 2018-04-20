” التجارة ” تقدم بشرى جديدة للمستهلكين
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ، عن تقديمها بشرى جديدة للمستهلكين ، فيما يتعلق بمشكلة تعدد مراكز البلاغات التي تصعب مهمة تحديد جهة الاختصاص .
وقال متحدث الوزارة عبدالرحمن الحسين ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ردًا على تساؤل أحد المواطنين عن الجهة المعنية بتقديم الشكاوي وبلاغات المستهلكين ، والذي طالب برقم اتصال موحد ، قائلًا ” أبشرك قريبًا سيكون هناك رقم موحد يستقبل كافة بلاغات المستهلك في أي قطاع كانت ” .
القرشي[ عدد التعليقات: 2224 ] نشر منذ 55 دقيقة
إيش فائدة إستقبالكم للشكاوى وإنتو معطلين تنفيذ العقوبات الرادعة على المخالفين ؟
فعلوا تنفيذ العقوبات على الجميع ( موس على كل الرؤوس ) الجميع رايحين يلتزمون بأنظمة الدولة
فيما يتعلق بالأسعار والجودة والكم والنوع .