أزمة كبيرة تنفجر بين محمد صلاح واتحاد الكرة المصري قبل المونديال

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر ، أن نجم المنتخب المصري محترف ليفربول ، محمد صلاح ، يواجه أزمة كبيرة مع اتحاد الكرة في بلاده ، وهو ما يثير تكهنات بمدى تأثير الأمر على مشوار اللاعب في كأس العالم بروسيا .

وأشار وكيل أعمال ” صلاح ” ، رامي عباس ، عبر حسابه في تويتر ” ، إلى أن هناك مشكلة مع الاتحاد المصري للكرة خلال الفترة الحالية ، قائلًا ” لدينا مشاكل حقيقية مع الاتحاد المصري لكرة القدم ” .

ووفقًا لوسائل إعلامية ، فإن محمد صلاح ، غاضب من استغلال الاتحاد المصري لكرة القدم ، لاسمه وصوره في العديد من الإعلانات التلفزيونية دون الرجوع إلى وكيل اللاعب الخاص به ، وهو ما تسبب في أزمات بين اللاعب والشركات التي يتعاقد معها للقيام بإعلانات .

واشتعل فتيل الأزمة ، بعدما وضعت صورته على طائرة شركة ” مصر للطيران ” ، والتي من المقرر أن تنقل المنتخب إلى روسيا للمشاركة في المونديال ، وذلك دون الرجوع إلى اللاعب ووكيل أعماله ، بالإضافة إلى ظهور صورته في أكثر من إعلان تلفزيوني وهو ما جعل الشركات التي تعاقد معها ، تقوم بتهديده بفرض غرامات مالية كبيرة عليه .

وعلى جانب آخر ، نفى الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة هاني أبوريدة ، حقيقة الأزمة المتداولة أخبارها بسبب وكيل أعمال محمد صلاح .

وقال الاتحاد في بيان رسمي : لا توجد هناك أزمة بين الجبلاية ومحمد صلاح بشأن حقوق الرعاية، والأزمة سببها رامي عباس، وكيل اللاعبين والذي يحاول الحصول على حقوق ليست من حقه داخل منتخب مصر، وبشكل مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا .