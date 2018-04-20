بالصور.. ‎انطلاق الأيام الثقافية بالمدينة المنورة التي تنظمها هيئة الثقافة

سعيد العجل(صدى):

بدأت مساء أول أمس الخميس الفعاليات الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة في المدينة المنورة وتحديدا في كل من حديقة الملك فهد والمركز الثقافي.

‎وشهدت الفعاليات إقامة أمسية شعرية، وورش تدريبية متنوعة وعرض تجارب سينمائيين، وتقديم عروض شعبية، إضافة لمشاركات من الأسر المنتجة، واستعراضات وطنية للأطفال، كما تم تكريم المشاركين في الفعاليات والداعمين.

‎حيث أقيمت أمسية شعرية عبارة عن وقفات شعرية وأدبية قدمها عبد الرحيم فرغلي، كما انطلقت على مسرح المركز الثقافي ورشة التمثيل السينمائي والتي قدمها الفنان خالد الحربي، وتستمر طوال أيام الفعاليات، وقد شهدت الورشة حضورا كبيرا بلغ ١٥٠ مشاركا للتدريب على جملة من المحاور تشمل الشخصية والتركيز والطاقة والعواطف والتلقائية ومتطلبات الدور السينمائي والتمثيل الكوميدي والتراجيدي قبل أن تختتم بتنفيذ تطبيقات على بعض المشاهد.

‎وتحدث المخرج الشاب توفيق الزايدي عن تجربته في الإخراج السينمائي والمواقف التي مر بها طوال رحلته.

‎وتأتي الأيام الثقافية في المدينة المنورة في سياق اهتمام الهيئة العامة للثقافة بالمواهب المحلية الشابة وتمكينها من الوصول للجمهور، وإثراء النشاط الثقافي والفني في المدينة المنورة، والذي يأتي في إطار تعزيز الحضور الثقافي في مختلف مناطق المملكة وتوفير منتجات ثقافية لجميع أفراد المجتمع.