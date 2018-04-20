بالصور.. مدير عام حرس الحدود يرعى حفل توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم

سعيد العجل(صدى):

رعى معالي مدير عام حرس الحدود الفريق/ عواد بن عيد البلوي المسابقة السنوية الثامنة لحفظ القرآن الكريم لعام ١٤٣٨- ١٤٣٩ هـ في قاعة النشاط الثقافي بمعهد تدريب حرس الحدود بالرياض والتي شارك فيها (٧٥) متسابقاً ومتسابقة في حفظ (سورة المؤمنون، جزء قد سمع، جزء تبارك وجزء عم).

وجاءت نتائج المسابقة ، التي شهدت في نسختها الثامنة أول مشاركة نسائية لمنسوبات وبنات منسوبي حرس الحدود بإدارة نسائية مستقلة عن مسابقة الرجال، وفق التالي :

الفرع الأول (سورة المؤمنون): حصل على المركز الأول من الرجال المتسابق وكيل الرقيب/ غريب بن يحيى مراجم من منطقة عسير ، و من النساء حصلت على المركز الأول المتسابقة هيا بنت محمد الدوسري من منطقة الرياض .

الفرع الثاني (جزء قد سمع): حصل على المركز الأول من الرجال المتسابق فيصل بن بدر الرشيدي من المنطقة الشرقية ومن النساء حصلت على المركز الأول المتسابقة وجدان بنت مرعي القحطاني من منطقة مكة المكرمة .

الفرع الثالث (جزء تبارك): حصل على المركز الأول من الرجال المتسابق راكان بن محمد الشمري من منطقة الحدود الشمالية وحصلت على المركز الأول من النساء المتسابقة نوف بنت علي حكمي من منطقة مكة المكرمة .

الفرع الرابع (جزء عم): حصل على المركز الأول من الرجال المتسابق عبدالرحيم بن أحمد القاضي من منطقة جازان وحصلت على المركز الأول من النساء المتسابقة شادن بنت موسى ملحان من منطقة جازان .

وفي نهاية المسابقة كرم الفريق البلوي شعب التوجيه الفكري والمعنوي المتميزة في جانب التوعية بقيادات المناطق حيث حصلت شعبة قيادة منطقة جازان على درع التميز للمنطقة الأكثر فوزًا خلال الخمس سنوات الماضية في المسابقة، وشعبة قيادة منطقة تبوك على درع التميز للأكثر مشاركة في المسابقة، وشعبة قيادة المنطقة الشرقية على درع التميز في توعية حرس الحدود لعام ١٤٣٨-١٤٣٩هـ ، كما تسلم معالية درع تذكاري بهذه المناسبة من إدارة التوجيه الفكري والمعنوي.