بالفيديو.. محمد عبده يطالب بالرقي في التعامل مع قيادة المرأة للسيارة

أماني الغامدي(صدى):

أكد فنان العرب محمد عبده ، إنه يجب على الجميع تحمل المسؤولية واتباع القوانين أثناء قيادة السيارة في الشارع ، في ظل اتجاه المرأة إلى قيادتها قريبًا .

وقال ” عبده ” في مقطع فيديو بثه اليوم الجمعة عبر ” تويتر ” : في القريب العاجل ستقود عائلتي وعائلتك السيارة ، ما يتطلب منا جميعا أن نتحمل هذه المسؤولية أمام المجتمع ، ونثبت للعالم أجمع بأن السعوديين قادرون على التعامل مع هذا القرار التاريخي بوعي ورقي ” .

وتابع فنان العرب موجهًا نصيحته إلى الشباب على وجه الخصوص ” كن راقيًا وتحمل مسؤولية سلامة بناتنا اللاتي لن يتحملن تصرفات بعض من يتجاوزون على الآخرين في الطريق ” .