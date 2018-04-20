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بالفيديو.. محمد عبده يطالب بالرقي في التعامل مع قيادة المرأة للسيارة

بالفيديو.. محمد عبده يطالب بالرقي في التعامل مع قيادة المرأة للسيارة
أماني الغامدي(صدى):

أكد فنان العرب محمد عبده ، إنه يجب على الجميع تحمل المسؤولية واتباع القوانين أثناء قيادة السيارة في الشارع ، في ظل اتجاه المرأة إلى قيادتها قريبًا .

وقال ” عبده ” في مقطع فيديو بثه اليوم الجمعة عبر ” تويتر ” : في القريب العاجل ستقود عائلتي وعائلتك السيارة ، ما يتطلب منا جميعا أن نتحمل هذه المسؤولية أمام المجتمع ، ونثبت للعالم أجمع بأن السعوديين قادرون على التعامل مع هذا القرار التاريخي بوعي ورقي ” .

وتابع فنان العرب موجهًا نصيحته إلى الشباب على وجه الخصوص ” كن راقيًا وتحمل مسؤولية سلامة بناتنا اللاتي لن يتحملن تصرفات بعض من يتجاوزون على الآخرين في الطريق ” .


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