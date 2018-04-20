بالفيديو.. رجل أمن قطري يفضح النظام: منهم الإرهابي ومصاص الدماء

فهد السالم(صدى):

صرَّح راشد بن محمد العمرة، رجل الأمن القطري السابق، بأن قبيلة الغفران توجد في قطر قبل وجود العائلة الحاكمة الحالية ” آل ثاني ” .

يذكر أن الدوحة تنتهك حقوق أبناء القبيلة دائماً بطرقٍ شتى، ومنها سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.

وأوضح ” العمرة ” ، في حواره لشبكة سكاي نيوز عربية، سيتم إذاعته بعد غد الأحد، أن وزير خارجية القطري السابق، حمد بن جاسم يعتبر ” مصاص الدماء ” بحسب وصفه.

وأكد أن حمد بن خليفة أمير قطر السابق، كان دائماً يرهب الأصوات المعارضة له من آل ثاني، قائلاً: ” من منكم أغلى من أبي خليفة بن حمد؟ ” ، في إشارة إلى انقلابه على أمير قطر الأسبق، رغم كونه أبيه.