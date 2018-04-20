بالصور.. منزل يتسبب في فضيحة مدونة جمال

لندن(صدى):

تسبب استئجار مدونة جمال عبر الإنترنت تٌدعى كايلا جينكينز ، منزلاً من أحد الزوجين في مانشيستر في فضحها وعدم اهتمامها بالظافة كما تُظهر أهتمامها بنفسها الذي تظهر به عبر إنستجرام والصور التي تعكس جمالها وتألقها أمام 643 ألف متابع لها.

ولم تسدد كايلا 5 آلاف جنيه إسترليني من الإيجار مما جعل الزوجان يحصلان على أمر إخلاء من المحكمة وتركت المكان ملطخا ببقع المكياج، وفضلات كلبها التي لطخت الستائر.

قالت المدونة مدافعة عن نفسها إنها كانت تمر بحالة اكتئاب منعتها من العمل وتركتها بدون أموال.