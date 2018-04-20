صور على ” سناب شات ” تكشف متحرشا في مطار حائل
أكد مصدر أمني في مطار حائل الدولي، على عدم تسجيل أي قضية تحرش خلال الساعات الماضية.
جاء ذلك رداً على مقطع فيديو انتشر لشاب يصور فتاة في ” سناب شات ” ، واستقبله النشطاء بالكثير من التعليقات السلبية والرافضة للأمر.
و أوضح مغرد على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مجموعة من الصور نشرها، وزعم من خلالها أن شاب تحرَّش بفتاة في المطار.
ووثَّق المغرد الصور من خلال ” النشر عبر خارطة سناب شات العالمية ” ، حيث تظهر الصورة في الخارطة للموقع الجغرافي لمطار حائل الدولي، معلقاً على الصورة قائلاً: ” ويل أمها ” .
ويتبيَّن من الصور التي تم نشرها، أن الفتاة كانت في حافلة نقل المسافرين من الصالات باتجاه سلم الطائرة.
من جانبه، نفى المتحدث باسم شرطة منطقة حائل، سامي الشمري، تسجيل أي بلاغ عن حالات تحرش حتى الساعة، مؤكداً أنه سيتم التحقق من صحة المقطع.
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 43 دقيقة
مشكلة المجتمع لدينا لايعرف الا نوع واحد من التحرش وهو التحرش اللفظي وهذا غالبا يخص الرجال ولكن هناك نوع اخر من التحرش وهو التحرش بالاغراء وهو دائما يصدر من النساء اي خاص بالنساء وهذا النوع اخطر بكثير من التحرش الخاص بالرجال( اللفظي)
لأن التحرش اللفظي عادتا ضرره ومضايقته لشخص واحد فقط فالرجل عندما يتحرش لفظيا فهو يتحرش بمرأه واحده فقط من الموجودات في المكان وهي الموجه لها الكلام لكنه لا يستطيع التحرش بجميع الحاضرات وان تحرش بهن لا يستطيع اغواء الا من ترغب بذلك بينما المحترمه والتي لا ترغب بذلك لن يستطيع اغواءها
بينما المرأه عندما تستخدم النوع الخاص بها من التحرش فهي قادره ان تتحرش بألف رجل دفعه واحده فلو دخلت مكان وهي متبرجه تتحرش بجميع الرجال الموجودين بالمكان بنفس اللحظه وقادره على اغواء من يرغب ومن لا يرغب
لذلك المفترض محاسبة النساء المتبرجات ومعاقبتهن لشدة خطرهن على المجتمع ليثهن سموم الاغواء
انا اعلم بأن مطالبتنا الجهات المسؤوله في هذه الايام بمحاسبتهن يعد ظربا من ظروب الخيال لذلك مالك الا تتزوج اربع وتعتزل الاماكن اللي ترتادها عادتا هذه الافاعي النسائيه
فهد[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 41 دقيقة
متل هذي الاشخاص يستحقون العقاب والسجن
فيصل[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 40 دقيقة
متل ما في عيوب للسوشيال لها ايضاً مميزات
نهى[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 37 دقيقة
مثل هاذولا مفروض يعدم ,, حسبي الله ونعم الوكيل