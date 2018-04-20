صور على ” سناب شات ” تكشف متحرشا في مطار حائل

علي العنزي(صدى):

أكد مصدر أمني في مطار حائل الدولي، على عدم تسجيل أي قضية تحرش خلال الساعات الماضية.

جاء ذلك رداً على مقطع فيديو انتشر لشاب يصور فتاة في ” سناب شات ” ، واستقبله النشطاء بالكثير من التعليقات السلبية والرافضة للأمر.

و أوضح مغرد على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مجموعة من الصور نشرها، وزعم من خلالها أن شاب تحرَّش بفتاة في المطار.

ووثَّق المغرد الصور من خلال ” النشر عبر خارطة سناب شات العالمية ” ، حيث تظهر الصورة في الخارطة للموقع الجغرافي لمطار حائل الدولي، معلقاً على الصورة قائلاً: ” ويل أمها ” .

ويتبيَّن من الصور التي تم نشرها، أن الفتاة كانت في حافلة نقل المسافرين من الصالات باتجاه سلم الطائرة.

من جانبه، نفى المتحدث باسم شرطة منطقة حائل، سامي الشمري، تسجيل أي بلاغ عن حالات تحرش حتى الساعة، مؤكداً أنه سيتم التحقق من صحة المقطع.