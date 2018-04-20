مصري يدعي أنه طبيب عظام للاحتيال على مواطن

القاهرة(صدى):

تمكنت الشرطة المصرية من إلقاء القبض على لص ادعى أنه طبيب عظام ، وقام بالاحتيال على مواطن سافر إلى القاهرة لتلقي العلاج .

وتلقت قوات الأمن المصرية ، بلاغًا من سعودي ، يفيد بتعرضه للنصب من أحد الأشخاص ، الذي تقابل معه بمنطقة وسط البلد ، وادعى أنه طبيب شهير بعدما علم حضوره إلى البلاد في رحلة علاجية .

وأوضحت التحريات والتحقيقات التي أجريت ، أن المتهم أوقف ضحيته بأحد شوارع القاهرة ، واستدرجه في الحديث ، وعندما علم أنه في البلاد لتلقي العلجا ، ادعى أنه طبيب عظام وعرض مساعتده ، إلا أنه احتال عليه وسرق منه مبلغ مالي كبير وفر هاربًا .

وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة ، حيث أحالته الجهات المعنية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمالها .