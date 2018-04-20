أدوية تتناوليها لعلاج الربو تؤثر على خصوبتك

نورة الشهري (صدى):

كشفت دراسة أُجريت في جامعة أديليد الأسترالية ، أن بعض العقاقير تؤثر بنحو خفي على نسبة الخصوبة، وقد تقضين سنوات في محاولة الحمل، بينما يحاربك نوع من الأدوية التي تتناولينها، وتجهلين مدى تأثيره على خصوبتك، كما هو الحال مع أدوية الربو القصيرة المفعول.

ووجد العلماء أن النساء المصابات بالربو، يستخدمن أجهزة استنشاق للسيطرة على أعراض المرض، وقد يستغرقن وقتاً أطول للحمل مقارنة بالنساء غير المصابات بالربو، أو اللواتي يستخدمن علاجات طويلة المفعول.

وخلال الدراسة، فحص الباحثون بيانات 5617 امرأة، من بينهن 1106 امرأة مصابة بالربو، ورصد العلماء علاقة بين الإصابة بالربو وقلة الخصوبة، ولكن الاكتشاف الأهم كان التأثير الواضح على خصوبة النساء اللواتي يستخدمن أدوية قصيرة المفعول للسيطرة على الربو، مثل أجهزة الاستنشاق.

وأوصى الباحثون النساء المصابات بالربو، واللواتي يحاولن الإنجاب، أن يتخلّين عن الأدوية القصيرة المفعول، واستبدالها بالعلاجات الطويلة المفعول.