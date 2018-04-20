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التعاون يستعيد ” مانويل ” من الفتح

التعاون يستعيد ” مانويل ” من الفتح
نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي التعاون ، عن رغبتها في استعادة لاعبها البرازيلي ساندرو مانويل المُعار إلى الفتح الأول لكرة القدم .

وجاء ذلك ، بعدما كان مدرب التعاون السابق ، الروماني كونستانتين جالكا ، قد قرر الاستغناء عنه .

وطلب البرتغالي جوزيه جوميز ، مدرب الفريق الحالي ، ضم ” مانويل ” لمعسكر إعداد الفريق الموسم المقبل ، بالرغم من سريان عقده مع التعاون والذي يمتد حتى عام 2020 .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 7 دقائق

قرا صائب هذا اللاعب موهوب

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 4 دقائق

لاعب موهوب

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