التعاون يستعيد ” مانويل ” من الفتح
أعلنت إدارة نادي التعاون ، عن رغبتها في استعادة لاعبها البرازيلي ساندرو مانويل المُعار إلى الفتح الأول لكرة القدم .
وجاء ذلك ، بعدما كان مدرب التعاون السابق ، الروماني كونستانتين جالكا ، قد قرر الاستغناء عنه .
وطلب البرتغالي جوزيه جوميز ، مدرب الفريق الحالي ، ضم ” مانويل ” لمعسكر إعداد الفريق الموسم المقبل ، بالرغم من سريان عقده مع التعاون والذي يمتد حتى عام 2020 .
فيصل[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 7 دقائق
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تركي[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 4 دقائق
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