التعاون يستعيد ” مانويل ” من الفتح

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي التعاون ، عن رغبتها في استعادة لاعبها البرازيلي ساندرو مانويل المُعار إلى الفتح الأول لكرة القدم .

وجاء ذلك ، بعدما كان مدرب التعاون السابق ، الروماني كونستانتين جالكا ، قد قرر الاستغناء عنه .

وطلب البرتغالي جوزيه جوميز ، مدرب الفريق الحالي ، ضم ” مانويل ” لمعسكر إعداد الفريق الموسم المقبل ، بالرغم من سريان عقده مع التعاون والذي يمتد حتى عام 2020 .