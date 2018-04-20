” كارينيو ” يغير رأيه بشأن ” برونو “

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أن مدرب فريق النصر دانيال كارينيو، لا يرغب في جلب لاعب غير سعودي في مركز المحور، مؤكدة أنه غير قناعاته بشأن الإبقاء على المدافع البرازيلي برونو يوفيني ولاعب الوسط المغربي محمد فوزير.

وأوضحت المصادر، أن المدرب الأوروجوياني يرغب في الاستغناء عن السداسي الظهير الأيمن العماني سعد سهيل، وكذلك لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، والمغربي محمد فوزير، والجزائري عبدالمؤمن جابو والرازيلي ليوناردو، والمهاجم الكونغولي جونيور كاباناجا.

وأكدت أن ” كارينيو ” يفضل جلب لاعبين أجانب في صناعة اللعب ومهاجمين ووسط أيمن ووسط أيسر وحارس مرمى، إضافة إلى برونو.

وأشارت إلى أن المدرب نوَّه بأنه سيتم تحول اللاعب السابع في مركز الدفاع، إذا تم التعاقد مع لاعب غير سعودي يمكنه اللعب في مركزي صناعة اللعب ومهاجم ثان.