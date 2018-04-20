” سكني ” يكشف عن الإجراء المتبع عند رفض استلام المستفيدين للمنتجات السكنية

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج ” سكني ” ، الإجراء المتبع عند رفض أحد المستفيدين المنتجات السكنية التي تم ترشيحها له، ففي حالة حدوث ذلك، يمكن للمستفيد رفض المنتج، ليعود اسمه إلى قوائم الانتظار تلقائيًا.

جاء ذلك خلال ردًا لحساب العناية بالمستفيدين في برنامج سكني، على سؤال مواطن، تم ترشيح 5 مشروعات بالمنطقة الشرقية له ولا يرغب بها، لأنه يريد الحصول على منتج سكني بالرياض، حيث كان الرد كالتالي: ” في حال لم ترغب بالمنتج يمكنك رفضه وسيعود اسمك إلى قوائم الانتظار تلقائيًا ” .

فيما أشار البرنامج، إلى أن رفض المنتج لا يؤثر على أولوية الاستحقاق، فسيتم ترشيح المستفيد بالمنطقة التي يرغبها، فور توفر المنتج المناسب له.

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، كانا قد أعلنا الدفعة الرابعة من برنامج سكني لعام 2018م، وذلك في الخامس عشر من الشهر الجاري، بإجمالي يصل إلى 21840 منتجًا سكنيًا وتمويليًا، يتم توزيعها على جميع مناطق المملكة.