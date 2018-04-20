تفاصيل الإطاحة بالإثيوبي قاتل المعلم في ” رنية “

نايف السالم(صدى):

سرد مصدر إعلامي، تفاصيل عملية الإطاحة بالإثيوبي قاتل المعلم في محافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة، أمس الخميس.

وروى المصدر الملابسات الكاملة للواقعة قائلاً: ” كنت مع رجال الأمن، ومواطنين في رحلة بحث عن الإثيوبي، كنا نقص أثره، إلى أن توصلنا لموقع اختفى فيه الأثر، فركزت على الأثر، وتأكد لي أن الشخص المذكور يختفي في عمارة سكنية تحت الإنشاء ” .

واستطرد المصدر: ” صدق ظني.. حيث تبين أن الإثيوبي القاتل بالداخل، فدخلت المبنى وكان معي عصا، ووجدته يمسك ساطورًا، وقد هجم عليّ بالفعل، وجرح أصابع يدي اليمنى، محاولًا الهرب، إلا أن رجال الأمن ألقوا القبض عليه ” .

جدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية في محافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة، كانت قد تمكنت من الإطاحة بشخص من الجنسية الإثيوبية إثر قتله معلمًا سعوديًا، أمس الخميس، وذلك بعد ساعات من ارتكابه الجريمة، حيث يجري التحقيق مع القاتل لمعرفة دوافعه في فعلته، وذلك تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص