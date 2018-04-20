” الجمارك ” : نتحرك للقضاء على ظاهرة تأخير رخص التخليص الجمركي

عادل الحربي(صدى):

صرح المهندس خالد العرج، مدير إدارة الرقابة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك، بأن الهيئة تتحرك للقضاء على ظاهرة ” تأخير رخص التخليص الجمركي ” ، لأطراف غير متخصصة في القطاع.

وأبرز ” العرج ” معايير وضوابط تحد من تأجير الرخص الجمركية أو التستر عليها؛ وذلك من خلال الاستعانة؛ بشركات متخصصة؛ للقضاء عليها على غرار تجربة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وستعقد الهيئة خلال الفترة القادمة، جولات تفتيشية؛ للتاكد من مزاولة أصحاب الرخص في بعض المنافذ الحدودية، بالإضافة لإلغاء الرخص العاملة بنظام غير قانوني.

يجدر الإشارة إلى أن هيئة الجمارك، ستطلق الدليل الجديد؛ لمزاولة مهنة التخليص الجمركي؛ ليصبح مرجعًا للعاملين في القطاع كافة، مشيرًا إلى أن الدليل ينسجم، مع إستراتيجية الهيئة؛ لتقليص مدة الفحص.