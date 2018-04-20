بالصور.. الكشف عن ” كيا سييد ” الجديدة في نسخة شوتينج بريك

باريس (صدى):

أعلنت الشركة العالمية سييد عن طرح عضو جديد من العائلة، وهو سييد شوتينج بريك التي ستأتي باسم GT في معرض باريس للسيارات في 4 أكتوبر.

يٌشار إلى أن هذه السيارة ستكون استيشن بخمسة أبواب ورحابة داخلية كبيرة وعملية مميزة وستأتي بمحرك T-GDI سعة 1.6 لتر.

وستعرض السيارة في صورة الهاتشباك والشوتينج بريك وقد تم استعراض ملامح السيارة في معرض فرانكفورت 2017 من خلال نسخة تجريبية هي Proceed Concept ويتوقع أن تتفوق النسخة الانتاجية الشوتينج بريك من السيارة على هيونداي i30 فاستباك من حيث التصميم.

ووصف رئيس العمليات في كيا مايكل كولي السيارة ، بأنها رياضية ولكنها عملية في نفس الوقت، ويتوقع طرح السيارة في أوروبا في بداية 2019 وستظهر نسخة سييد GT الهاتشباك بخمسة أبواب بمحرك 1.6 لتر بشاحن توربيني بقوة تبلغ 200 حصان تقريباً وعزم دوران 265 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 6 سرعات أو ثنائي القابض من 7 سرعات.

