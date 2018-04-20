الصندوق العقاري يوضح موقف المستفيدين من المهلة حتى شوال
قال الصندوق العقاري للتنمية، اليوم الجمعة، إن المستفيدين الذين لديهم مهلة تنتهي في شهر شوال المقبل، لا يمكن تمديد مهلتهم.
وأضاف ” العقاري ” عبر ” تويتر” أنه بعد انتهاء المهلة يمكن للمستفيد التقديم عبر وزارة الإسكان؛ وذلك ردًا على سؤال مواطن صدرت له الموافقة في شهر 6 عام 1436 هـ وتم منحه مهلة تنتهي في شوال المقبل.
وطالبت المستفيدين من لديهم مهلة تنتهي في الموعد المشار إليه بالتوجه إلى وحدة خدمات المستفيدين لاستكمال الإجراءات، بعد حجز موعد عبر الرابط التالي
هنا .
طلال[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 1 ساعة
👍👍👍
alfahd42[ عدد التعليقات: 16626 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول راحو فيها ليه ماتمدد لهم بعضهم مالقى ارض للان
ناصر[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 1 ساعة
لابد من التدخل
ناصر[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 52 دقيقة
اين مكافحة الفساد اين هيئة الرقابة والتحقيق اين حقوق الانسان لماذا هذا السكوت عن وزارة الاسكان اين ذهبت المليارات التي في الصندوق العقاري اين نذهب ونحن متقاعدون ورواتبنا لاتعدى 4314 وعندنا اطفال حرام الذي يحصل في بلادنا ماهاذا فنحن عشنا وابائنا واجدادنا على تراب وطني الغالي وخدمنا وطننا ولازلنا في خدمته حتى اخر يوم من عمرنا نحن واولادنا واولاد اولادنا فلماذا هذا التعسف والنكران لنا ونحن لاحول لنا ولا قوة اين نذهب