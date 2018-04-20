الصندوق العقاري يوضح موقف المستفيدين من المهلة حتى شوال

عادل الحربي(صدى):

قال الصندوق العقاري للتنمية، اليوم الجمعة، إن المستفيدين الذين لديهم مهلة تنتهي في شهر شوال المقبل، لا يمكن تمديد مهلتهم.

وأضاف ” العقاري ” عبر ” تويتر” أنه بعد انتهاء المهلة يمكن للمستفيد التقديم عبر وزارة الإسكان؛ وذلك ردًا على سؤال مواطن صدرت له الموافقة في شهر 6 عام 1436 هـ وتم منحه مهلة تنتهي في شوال المقبل.

وطالبت المستفيدين من لديهم مهلة تنتهي في الموعد المشار إليه بالتوجه إلى وحدة خدمات المستفيدين لاستكمال الإجراءات، بعد حجز موعد عبر الرابط التالي

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