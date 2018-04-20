بالفيديو.. نصائح لتقليل قيمة فاتورة الكهرباء وترشيد استخدام المكيفات

عادل الحربي(صدى):

وجه خالد الحربي، خبير التكييف والأجهزة الكهربائية، عدة نصائح للمستهلكين من المواطنين والمقيمين، للتقليل من قيمة فاتورة الكهرباء، وكذلك ترشيد استخدام المكيفات.

حيث قدم ” الحربي ” للمستهلكين الطريق التي تعمل على ألا يتجاوز الاستهلاك الشهري من الكهرباء ستة آلاف واط، وهي القيمة التي تبقي المستهلك ضمن الشريحة الأولى للاستهلاك، حيث لفت إلى أن تجاوز الاستهلاك لهذا الحد، سيدخل المستهلك في الشريحة الثانية، فما كان يكلفه 100 ريال في الشريحة الأولى، سيكلفه 162 ريالًا في الشريحة الثانية.

كما أوصى ” الحربي ” باستخدام المكيفات ” السبيليت ” بدلًا من الشباك، فضلًا عن استبدال المكيفات القديمة بأخرى حديثة، نظرًا لكونها أقل استهلاكًا للكهرباء، وستوفر في قيمة الفاتورة أكثر من غيرها.

فيما أشار خبير الأجهزة الكهربائية، إلى أن المكيفات الصحراوية هي الأكثر توفيرًا للكهرباء، موضحًا أن الإصدارات الحديثة منها أصبحت تتوفر على تقنيات عالية وسهلة الاستخدام وجيدة التبريد.

تجدر الإشارة، إلى أن التعرفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء، والتي تم تطبيقها للقطاع السكني منذ الأول من يناير 2018، تبلغ 18 هللة للكيلو واط، وذلك لمن لا يزيد استهلاكه عن ستة آلاف واط شهريَا، أما إذا تجاوز ذلك الحد فستبلغ التكلفة 30 هللة للكيلو واط.

