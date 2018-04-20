شاب يقتل طليقته داخل مدرسة ثم ينتحر ببث مباشر عبر الإنترنت

بنوم بنه(صدى):

أقدم شاب من كمبوديا على الانتحار في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، عقب قتله لطليقته داخل مدرسة .

وكانت الشرطة الكمبودية أعلنت في بيان إعلامي أن شاب يٌدعى ” را تشاي راث ، 21 عاماً ” ، ذهب إلى مدرسة تعمل بها طليقته ، وقتلها ثم فر هارباً ، وتوجه إلى جسر تسوباسا في إقليم كاندال، وقفز إلى نهر ميكونج وبث عملية انتحاره عبر الفيسبوك .

وأكدت الشرطة أنها حتى الآن لم تعثر على جثة الشاب ، كما أنه تم التواصل مع مسئولي فيس بوك وتم إزالة الفيديو .