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شاب يقتل طليقته داخل مدرسة ثم ينتحر ببث مباشر عبر الإنترنت

شاب يقتل طليقته داخل مدرسة ثم ينتحر ببث مباشر عبر الإنترنت
بنوم بنه(صدى):

أقدم شاب من كمبوديا على الانتحار في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، عقب قتله لطليقته داخل مدرسة .

وكانت الشرطة الكمبودية أعلنت في بيان إعلامي أن شاب يٌدعى ” را تشاي راث ، 21 عاماً ” ، ذهب إلى مدرسة تعمل بها طليقته ، وقتلها ثم فر هارباً ، وتوجه إلى جسر تسوباسا في إقليم كاندال، وقفز إلى نهر ميكونج وبث عملية انتحاره عبر الفيسبوك .

وأكدت الشرطة أنها حتى الآن لم تعثر على جثة الشاب ، كما أنه تم التواصل مع مسئولي فيس بوك وتم إزالة الفيديو .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 16626 ] نشر منذ 1 ساعة

ضايع ومضيعه الله

[ عدد التعليقات: 16626 ] نشر منذ 1 ساعة

مضيعه الشيطان

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