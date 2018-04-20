رئيس هيئة حقوق يقوم بزيارة تفقدية لمنطقتي الحدود الشمالية والجوف

سعيد العجل(صدى):

أختتم رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان زيارة تفقدية لمنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة الجوف، وذلك بهدف الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ورصد الإحتياجات التي يجب توافرها، وكذلك المخالفات وجوانب القصور والعمل على معالجتها مع جهات الاختصاص.

وقد اشتمل فريق الهيئة الذي نفذ الزيارة على رؤساء اللجان المعنية في مجلس الهيئة، (لجنة الشؤون الشرعية والقانونية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة العدالة الجنائية، ولجنة الأسرة والمرأة والطفل). وكذلك إدارة الرصد والمتابعة والتحقيق.

واستهل معالي رئيس الهيئة زيارته بلقائه بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية يوم الأربعاء الموافق 2/8/1439هــ.

ثم لقائه بصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف يوم الخميس الموافق 3/8/1439هــ.

وجرى خلال اللقائين مناقشة أدوار هيئة حقوق الإنسان والأعمال التي تنفذها وفقا لتنظيمها.

وبين العيبان خلال لقائه أن هدف الهيئة هو تحقيق رؤية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود –يحفظهم الله- والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم ورصد المخالفات أو التقصير ومعالجتها .

وخلال هذه الزيارة التفقدية تم زيارة المحاكم والسجون والمرافق الصحية ودور الحماية والملاحظة والإيواء ومستشفى الأمل وجامعة الحدود الشمالية.

وقد تم تفقد الخدمات المقدمة ومناقشة سبل تطويرها، كما تم رصد بعض جوانب القصور وقد وجه رئيس هيئة حقوق الإنسان الإدارات المعنية في الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية حيالها والعمل مع الجهات ذات العلاقة على معالجتها وفقا للأنظمة.