بالصور.. كأس التفوق العام يشعل منافسات التايكوندو

سعيد العجل(صدى):

يختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو أنشطته الداخلية عصر غداً السبت وكان التنافس قد بدأ أمس الخميس بصالة نادي الشباب تحت رعاية معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو على تقديم مكافأة مالية للفريق البطل ولأفضل 5 مدربين في الموسم الرياضي 2018 م عرفاناً وتقديراً للجهود التي تبذل في صالح اللعبة وايضا اختيار ستة حكام لمن مثل الاتحاد خارجياً وقدموا عطاء مميز علاوة على ستة أخرين ممن سجلوا حضوراً في المنافسات المحلية، وتعد فرق الشباب، الهلال، السلام، ابها الأقرب لنيل كأس التفوق العام.

الجدير بالذكر أن المسئولين بالاتحاد جهزوا مدرجات خاصة لإستقبال العائلات لحضور المنافسات.

وأثنى مدير الاتحاد الأستاذ سامي بن راشد الطلب على مبادرة رئيس الاتحاد العميد شداد العمري ومجلس الإدارة بتقديم المكافأت العينية والنقدية للمتفوقين.

وقال إن ذلك سيكون حافزاً للاعبين والمدربين وسيشعل المنافسة التي تصب معطياتها لمصلحة اللعبة بعد ارتفاع مؤشر العطاء بالوصول مؤخراً لأولمبياد الأرجنتين بواسطة هشام الدوخي وتحقيق برونزية العالم وقبلها ذهبية العالم ايضا عن طريق الثنائي علي المبروك ومحمد السويق كل تلك الإنجازات تحققت خلال فترة وجيزة ونسعى لمضاعفتها .

