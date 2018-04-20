” البيئة ” تحصين وردم 250 بئرا مهجورا في الرياض ومكة المكرمة

سعيد العجل(صدى):

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحصين وردم ٢٥٠ بئراً مكشوفا في منطقتي الرياض ومكة المكرمة خلال شهرين . تفصيلاً، بين وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي أن الوزارة حصنت وردمت ١٥٢ بئراً في محافظة جدة، و ٦٦ في المزاحمية إضافة إلى ٣٢ بئراً في شقراء.

مشيراً إلى أن عمليات ردم وتحصين هذه الآبار تأتي ضمن المرحلة الأولى من مشروعات الوزارة لتحصين وردم ٢٤٥٠ بئراً في مختلف مناطق المملكة بلغت تكلفة عقودها مايقارب ٣٢ مليون ريال.

وأوضح الدكتور السبيعي ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع إمارات المناطق والدفاع المدني على تحديد مواقع هذه الآبار وتحصينها أو ردمها حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.