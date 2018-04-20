” البيئة ” : الـ 24 ساعة الماضية لم تشهد تسجيل أي إصابة بإنفلونزا الطيور

سعيد العجل(صدى):

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 13923عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 182 حالة، في حين جرى التخلص من 4068 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة انها لم تتلقى إي بلاغ ، فيما استقبلت 3 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.