بالصور.. عرض ” سكودا كامياك الكروس أوفر ” في بكين 2018

بكين(صدى):

تستعد شركة سكودا التشيكية لكشف النقاب عن سيارتها كامياك في 25 ابريل الجاري في معرض بكين الدولي للسيارات. وتعتمد السيارة على مكونات من A05+ وجيتا 2013 وسانتانا وسيات توليد 2012 وسكودا رابيد 2012 وهي توفر لكامياك الجديدة مزيد من التنافسية ضد سيارات مثل نيسان كيكس وسيتروينC3-XR وهيونداي IX25 .

وتم تسريب صور تجسسية للسيارة قبل الكشف الكبير عنها وهي سيارة مخصصة للسوق الصيني وتتوفر في الداخل بمساحات تخزين أكبر عن كاروك بما فيها مساحة تخزين في أعلى لوحة القيادة وأخرى بجوار ذراع نقل الحركة. وذكرت تقارير صينية أن طول السيارة يبلغ 4.390 متر وعرضها 1.781 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.610 متر وهذه الأرقام تجعلها متساوية مع موديل رابيد الذي يصنع في الصين من قبل شانغهاي فولكس فاجن في مصنع سايك فولكس فاجن السابق في يزينج.

ومن المقرر بدء بيع السيارة في يونيو 2018 بسعر يتراوح بين 14.325 و15.915 ألف دولار للنسخة القياسية الأساسية مع ناقل حركة مانيوال قياسي مرتبط بالمحرك 1.5 لتر بقوة 108 حصان. وتعتبر كامياك ترجمة بسعر أقل للنسخة الأوروبية كاروك ، وينتظر أن تطرح الشركة بعد كامياك في الصين نسخة كودياك GT في نهاية 2018.