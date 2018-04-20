بعد وفاة أحدهما متأثرا بإصابته.. الإطاحة بمطلق النيران على شخصين بوادي الدواسر

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر، صباح اليوم الجمعة، من الإطاحة بمواطن قام بإطلاق النار على شخصين، فجر أمس الخميس، مما أسفر عن إصابة خطيرة لأحدهما، ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

حيث رصدت القوة الخاصة بدوريات أمن الطرق بمركز الخماسين، غرب وادي الدواسر، المتهم خلف إحدى محطات الوقود، وألقت القبض عليه، قبل صلاة الجمعة، فيما تم تسليمه إلى الجهات المختصة.

يشار إلى أن المصابان، كانا قد نُقلا إلى المستشفى العام، في حين أُدخل أحدهما إلى العمليات قبل تنويمه في العناية الفائقة، ثم فارق الحياة، وومن المفترض أن تبدأ الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر، التحقيق مع المتهم، واستكمال الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.