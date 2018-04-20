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” سراكو ” تعلن عن وظائف هندسية شاغرة في بيشة

” سراكو ” تعلن عن وظائف هندسية شاغرة في بيشة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” سراكو ” للمقاولات والصيانة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات ” الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية ” ؛ للعمل بفروع الشركة في مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مهندس سلامة.

– مساعد مدير مشروع الصيانة.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 ابريل 2018م، ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف ، التقديم ومعرفة التفاصيل، من خلال الرابط التالي: هنا .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 58 دقيقة

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