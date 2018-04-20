” حساب المواطن ” يرد على تساؤل مواطن بشأن ” رفض أهليته “

حمود العنزي(صدى):

استقبل أحد المواطنين، رسالة نصية من حساب المواطن، تتضمن بأنه تم رفض أهليته، في الوقت الذي قام فيه برفع كل المرفقات بنجاح.

ودفعت هذه الرسالة المواطن، لتوجيه استفسار إلى حساب خدمة العملاء، في برنامج ” حساب المواطن ” ، على ” تويتر ” جاء فيها: ” تم قبول المرفقات كاملة والبيانات كاملة صحيحة، أريد أن أعرف لماذا رفضت الأهلية؟ ” .

ورد ” حساب المواطن ” على سؤاله، قائلًا: ” الرجاء تجاهل الرسالة الواردة لك، بخصوص عدم استيفائك شروط الأهلية، وفي حال تم قبول اعتراضك، سيتم دراسة أهليتك مرة أخرى ” .